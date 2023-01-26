Саша Савельева и ее сын заразились тяжелой формой гриппа в другой стране

Певица Саша Савельева и ее сын Леон в Израиле заболели гриппом. Болезнь оказалась настолько серьезной, что артистка несколько дней не могла писать в соцсетях.

«И все-таки этот грипп свалил нас с Леончиком», - призналась артистка спустя несколько дней с начала болезни.

Савельева сообщила, что нынешний грипп «прибивает очень сильно». Подробностей своего состояния она не раскрыла.

«Сегодня первый день, когда блеснула надежда на скорое выздоровление», - написала певица. Судя по ее словам, им стало немного лучше.

Сын Саши Савельева последние месяцы болеет достаточно часто. В декабре певица сообщала о ларинготрахеите у трехлетнего Леона. В январе у мальчика поднялась температура. Чем она была вызвана, не уточнялось.