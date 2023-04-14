Прямо на сцене: поклонники снова уличили Дарью Мельникову в алкоголизме

Актрису Дарью Мельникову снова критикуют за пристрастие к алкогольным напиткам. В этот раз звезда «Папиных дочек» и «Короля и Шута» махнула рюмкой прямо на сцене. Об этом сообщает Экспресс газета.

Знаменитость продолжает общаться со своими поклонниками в личном микроблоге. Недавно она пригласила фанатов в театр на свой спектакль. Артистка прикрепила к приглашению занятные кадры. На одном из них ей протягивают сосуд с чем-то, напоминающим алкоголь, а на втором снимке Мельникова уже выпивает залпом этот напиток.

«С Днем космонавтики. Приходите в театр Приют комедианта, полетаем», — подписала пост Дарья.

Подписчики знаменитости резко отреагировали на ее публикацию. Кто-то даже высказался на тему «алкоголизма» Мельниковой.

«Она снова спивается!», «Главное, не переборщить, чтобы на кровати ночью не улететь», «Вы богиня», — пишут в комментариях.

Ранее мы писали о предпочтениях Лолиты в сексе и партнерах после расставания с любовником. Милявская призналась, что у нее давно нет установки об одном мужчине на всю жизнь. По ее словам, такие установки возможны лишь по молодости. Сейчас артистка находится уже в зрелом возрасте и не считает количество ухажеров.