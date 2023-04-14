После расставания с любовником Лолита заявила о предпочтениях в сексе и своих партнерах

Лолита относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. Милявская ведет активный диалог с публикой и всегда с радостью обсуждает скандалы коллег и личную жизнь. Не так давно певица заявила о расставании с молодым любовником. Долгое время она не скрывала, что была счастлива в этих отношениях, однако и им настал конец. Что привело к разрыву — Лолита не уточнила, зато поделилась новыми пикантными подробностями. Об этом сообщает портал «А теперь внимание!».

Как выяснилось, у Милявской уже давно нет установки об одном мужчине на всю жизнь. По ее мнению, такие представления возможны лишь по молодости. Сейчас артистка находится в зрелом возрасте и не считает количество своих ухажеров.

«Я все время с кем-то схожусь. Не парюсь. Считаю, сколько их должно быть, пусть столько и будет», — высказалась знаменитость.

Затронула Лолита тему и интимной жизни. Несмотря на большое внимание со стороны мужчин, для певицы, в первую очередь, важна эмоциональная близость, а не физическая.

«Секс без состояния души — занятие так себе», — резюмировала Милявская.

Ранее 59-летняя Лолита высказалась о липосакции и сообщила, как похудела на 12 кг. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой стало известно о тайном приезде Валерия Леонтьева из США в РФ. Поговаривают, за один вечер в Москве артист заработал почти 4 миллиона рублей.