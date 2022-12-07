Долго не протянет: в Сети обсуждают активность Петросяна на отдыхе с молодой женой

Евгений Петросян вместе с супругой Татьяной Брухуновой сейчас отдыхает на Мальдивах. Оттуда юморист делится контентом в социальных сетях – то бегает вдоль берега, то бодро плавает брасом в океане. Выглядит шоумен при этом очень счастливым, но поклонники все равно переживают за его здоровье. Ведь в 77 лет уже опасно так много активничать.

Поехать в отпуск Петросян решил ради молодой жены. Он заметил, что Татьяна стала много уставать в последнее время, поэтому решил вывезти ее к океану. Сам же Евгений надеялся на Мальдивах провести немного времени в тишине, чтобы поработать над своей новой книгой о юморе. Но, как оказалось, выкроить время для этого ему не так уж и просто. И Брухунова то и дело заставляет супруга активничать.

В последний раз Петросян поделился в Сети фотографией, на которой он сидит на камнях. Поклонники тут же заметили перемотанные специальными пластырями колени артиста и забеспокоились еще больше. В комментариях пользователи писали, что Евгению нужно немного «сбавить темп», так как скоро такая чрезмерная активность может привести к печальным последствиям.

Однако сам Петросян о своем возрасте думать не хочет. Он делился, что полон сил и энергии, и старости он совершенно не ощущает. К слову, юмориста недавно «похоронил» в Интернете один блогер, и это вывело Евгения из себя. Он заявил, что жив и помирать еще долго не собирается.