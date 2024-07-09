Прямо из интернета: пранкеры Вован и Лексус рассказали, где берут номера мировых политиков

Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известный как Вован и Лексус, поделились с журналистами секретами своего ремесла. Оказалось, что они берут телефонные номера героев своих видео прямо из интернета.

Лексус в беседе с каналом Москва 24 раскрыл схему на примере разговора с президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом. Так, сначала пранкеры нашли в Сети номер горячей линии Белого дома. Затем они с помощью заготовленной легенды вышли на того, кто занимается организацией международных переговоров.

При этом, по словам пранкеров, такие сотрудники заинтересованы в проведении бесед между президентом и другими мировыми политиками.

«Но в целом, когда разговор состоялся, ты к нему уже подготовлен. Ты уже, в принципе, понимаешь сценарий этого диалога, куда он может зайти, какие опасные моменты там могут быть. Ты к ним готов, и у нас никогда не было форс-мажора в этом плане», — заявил Лексус.

Ранее пранкеры рассказали, что получили большой гонорар за принца Гарри. По их словам, речь идет о шестизначной сумме.