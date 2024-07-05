Пранкеры Вован и Лексус рассказали, что получили большой гонорар за принца Гарри

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, что получили большой гонорар за принца Гарри. Среди «интересных» предложений по бюджету оказывались вице-президент США Камала Харрис и певица Билли Айлиш.

Подробностями пранкеры поделились с сайтом mk.ru.

Вован рассказал, что пранк с Харрис продали британским СМИ как эксклюзив за несколько тысяч долларов. Им же продали пранк с Айлиш.

«Большой гонорар мы получили за принца Гарри – шестизначная сумма в рублях, с которой больше полумиллиона заплатили налоги», - сообщил Вован.

Также он признался, что носит с собой четыре телефона. На одно из устройств идет переадресация с иностранных номеров.

На вопрос, били ли их за пранки, Вован отметил, что поступали угрозы, но до избиений не доходило.

Ранее сообщалось, что Вовану и Лексусу вручили госнаграды в Кремле. Они получили Ордена Дружбы.