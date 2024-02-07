«Прям обхалтурился»: актер Астахов назвал причины провала спектакля с его участием
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12 января в Ярославской области состоялся спектакль «Что творят мужчины», который был раскритикован публикой. Как выяснилось, во время действия артисты забывали слова и шутили про «голую» вечеринку Насти Ивлеевой. Главную роль в нем исполнил актер Сергей Астахов. Он рассказал, почему постановка вызвала возмущение у публики.
Астахов объяснил: он тщательно готовится к каждому выступлению и вживается в роль. Перед выходом на сцену актер изрядно волнуется. Однако строгий зритель назвал его халтурщиком и непрофессионалом из-за постановки, представленной в Ярославской области.
Актер утверждает, что у спектакля было лишь несколько плохих отзывов.
«Вот кто-то говорит, что я наигрываю, кто-то говорит, что я халтурщик. 55 лет работаю. Что-то не замечен в халтуре, а тут прям обхалтурился. Повторюсь, если люди не до конца понимают специфику театра, то что я могу сказать? Это их дело», — цитирует артиста Пятый канал.
При этом актер подчеркнул: не все поняли задумку режиссера. В отдельных местах требовались нецензурные слова. Помимо этого выяснилось, что один из артистов заболел накануне спектакля, а приглашенный человек не смог выучить слова.
«Я же приехал. Я не болел. Я говорил свой текст. Поэтому коллектив актерский — это когда все вместе. Один подводит, сыпется все», — добавил он.
Напомним, спектакль «Что творят мужчины» показали на сцене Ростова Великого в середине января. Зрители были возмущены постановкой. По их словам, актеры вели себя странно: матерились, забывали реплики. Они подозревают, что артисты были в нетрезвом виде.
Спустя неделю Астахов, не выдержав хейта, записал видеообращение, в котором пообещал зрителям вернуть деньги за спектакль.