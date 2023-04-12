Прячется в Сочи и хромает: что происходит с Еленой Прокловой после инсульта и перелома

69-летняя актриса Елена Проклова в 2022 году перенесла инсульт, потом случился сложный перелом со смещением, потребовалась операция. После острого нарушения мозгового кровообращения у артистки получилось прийти в себя, но нога с пластиной еще болит.

На вопрос, как Прокловой удалось восстановиться после инсульта, актриса ответила: «Надо трудиться над тем, чтобы привести себя в порядок, чтобы продолжить свою жизнь».

Она продолжила заниматься любимым делом и играть в театре. Проклова встает в пять утра, а в одиннадцать уже приезжает в театр.

Знаменитость считает, что важны и режим, и правильное питание. «И когда ты на все плюешь и нарушаешь», - добавила она.

В свободные дни актриса улетает в Сочи: там у нее есть дом в горах. Свою обитель Проклова называет «необитаемым островом».

Актриса пока «еще немножко» хромает, но ходит без специальных сапожков. В спектаклях она играет без палочки. Обувь на каблуках пока под запретом, потому что ноге больно.

Установленная в ноге пластина должна рассосаться. Проклова призналась, что в больнице ее «на руках передавали от одного этапа лечения к другому», все делалось «с любовью» и «профессионализмом».

Ранее Проклова рассказывала, что перелом ноги случился из-за подарка дочери.