Елена Проклова перенесла операцию из-за подарка дочери

69-летняя актриса Елена Проклова в январе сломала ногу и перенесла операцию. Только сейчас она призналась, что получила травму из-за подарка дочери.

«Мне на Новый год дочка подарила модные кроссовки. На высокой платформе, красивые такие. Я пошла в них на репетицию и, не поверите, нога подвернулась, а я упала! Оказалось, перелом со смещением», - привела подробности Проклова.

Инцидент произошел, когда актриса была на гастролях в Крыму. Там ей наложили гипс. В Москве у Прокловой обнаружили «осколки» и сделали операцию.

«Установили пластину, всё собрали», - сообщила актриса и добавила, что сейчас может ходить и травма почти не доставляет проблем.

Актриса не расстраивается и не считает перелом причиной ухода на больничный. Теперь она опасается одного – носить ли подаренные кроссовки. Проклова решила, что на репетиции точно не будет надевать такую обувь.

Ранее актриса рассказывала о проблеме с ногой подробнее.