Прячется от жены: Ольга Орлова раскрыла неприглядную правду о своем браке

Телеведущая Ольга Орлова находится в ожидании второго ребенка. 45-летняя знаменитость постоянно общается с поклонниками в социальных сетях и транслирует свою жизнь. На днях она снова снимала ролик, но это не понравилось ее мужу, бизнесмену по имени Валерий. Он даже демонстративно отвернулся от любимой.

Артистка активно ведет личный микроблог, раздавая советы будущим мамочкам и женщинам, которых интересуют любовные взаимоотношения. Но некоторые подозревают, что у самой Ольги все уже не так безоблачно, как было раньше. Она часто показывает себя в окружении друзей, с ними она проводит очень много времени. Фанатов интересует вопрос, где ее избранник.

Орлова отвечает, что он занят, а во время болезни даже временно ограничила общение с ним, чтобы не заразить. Недавно звезда поправилась и показала, как едет с любимым в машине. Но он нагнулся, чтобы не попасть в кадр и даже отвернулся.

«Муж-невидимка», – написала Орлова, прикрепив смеющиеся смайлики.