«Купите накладные мозги»: разгневанная Орлова поставила точку в вопросе о своей беременности

Совсем скоро Ольга Орлова вновь станет мамой. Всю беременность хейтеры обвиняли телеведущую во лжи и пытались обнаружить на фотографиях накладной живот. Эта тема вызвала настоящий общественный резонанс, поскольку на защиту девушки встали даже ее звездные коллеги, в числе которых и Ксения Бородина. В своей социальной сети Ольга раз и навсегда ответила на нападки публики.

Так, один из подписчиков Орловой посоветовал ей показать в публичном пространстве свой живот. Подобное предложение очень разгневало звезду, которая не понимает, почему ее беременность стала самым обсуждаемым событием. «А с какого перепугу-то? Откуда-то появилась куча всезнаек, которые утверждают, что у меня накладной живот. Жаль, нельзя купить накладные мозги, а то я каждому бы подарила», — возмутилась Орлова.

Несмотря на имеющийся негатив, звезда продолжает наслаждаться последними месяцами своей беременности. Поговаривают, что долгожданное рождение дочери состоится в феврале месяца.

Не только интересное положение Ольги беспокоит публику. Ранее пользователи Сети заметили, что из ее публикаций исчезли упоминания о муже. Это натолкнуло всех на мысль о разладе отношений в паре. Орлова прокомментировала и это. Подробности читайте здесь.