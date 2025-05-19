«Прячет свое сокровище»: Домогаров не пригласил на тайную свадьбу близкого друга

Режиссер Сергей Гинзбург признался, что актер Александр Домогаров не пригласил его на свадьбу. Тем не менее, постановщик очень рад, что его друг обрел свое счастье. Об этом сообщает «Экспресс газета».

По мнению Гинзбурга, после женитьбы Домогаров изменился в лучшую сторону. Он стал спокойнее, мудрее. Режиссер считает, что это произошло как раз благодаря крепкому «домашнему тылу».

«Но сам Саша ничего не рассказывает о своей второй половинке. На свадьбу не звал, хотя мы очень дружны. Видимо, прячет свое сокровище», - признался Сергей.

Напомним, что с нынешней женой Татьяной Степановой Александр познакомился в Театре Моссовета, где девушка танцевала. Впервые они в качестве пары вышли в ноябре 2024 года. Тогда никаких официальных заявлений по поводу свадьбы они делать не стали. Но, по всей видимости, слухи о тайном бракосочетании все-таки были правдивы.

Ранее Александр Домогаров пообещал больше не переступать порог Театра Моссовета после увольнения.