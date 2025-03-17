Александр Домогаров заявил, что больше не переступит порог театра Моссовета

Актер Александр Домогаров почти 25 лет отслужил в театре имени Моссовета. Внезапно он уволился из учреждения в мае прошлого года из-за конфликта с его руководством. Звезда «Бандитского Петербурга» признался, что не жалеет о своем решении.

61-летний артист счастлив, что сделал этот поступок. Он не хочет говорить плохое о театре, которому отдал 30 лет своей жизни. При этом Домогаров не может вспомнить и хорошее после того, как учреждение закрыло перед ним двери.

Однако Александр с теплом вспоминает предыдущих руководителей театра. В этом учреждении актер сыграл десятки ролей, срывал множество оваций, работал с великим мастерами. Домогаров сравнил свой уход с отрезанием пуповины. Он признается, что решение об увольнении далось ему тяжело и вызвало болезненные ощущения.

Домогаров перевернул эту главу жизни и начал заниматься новыми проектами.

«Я не переступлю порога этого театра никогда, пока не изменится ситуация», — отметил он в разговоре с 78.ru.

Актер пояснил, что в нынешнем виде театр Моссовета вызывает у него только жалость. Театр имени Моссовета был основан в 1923 году литератором и режиссёром Сергеем Прокофьевым.

Недавно актер признался, что набрал вес из-за старения. Он назвал себя жирным и толстым.