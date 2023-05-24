Прячет лицо: толпа охранников увела Диану Гурцкую под черными зонтами с похорон мужа

Не так давно стало известно о смерти Петра Кучеренко. 46-летнему мужчине внезапно стало плохо в самолете, когда он возвращался из командировки в Москву. Несмотря на усилия пилотов и врачей, сохранить жизнь Петру не удалось. По предварительным данным СМИ, причиной смерти стала сердечная недостаточность. 24 мая прошло прощания с Кучеренко в Богоявленском кафедральном соборе. Во время церемонии все внимание прессы было приковано к его супруге.

По информации источника, Диана ни с кем не общалась во время траурной церемонии. Она лишь гладила покойного супруга по лицу и что-то шептала ему, при этом певица вела себя сдержанно и даже не прослезилась.

После прощания артистка вышла из собора в окружении охранников, которые прикрывали ее черными зонтами от посторонних глаз. Следом за ней шел Константин — единственный ребенок Дианы и Петра. По данным Woman.ru, подростку потребовалась помощь окружающих: мужчины выводили его на улицу под руку.

Ранее в Сети появились кадры прощания Дианы Гурцкой с умершим мужем. Подробности смотрите в этой статье.