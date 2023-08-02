«Прячет глаза за очками»: у звезды сериала «Кухня» появились серьезные проблемы

После того, как Дмитрий Назаров покинул Россию, его доходы сильно сократились. Чтобы найти средства на содержание дорогой недвижимости в Каннах, звезда сериала «Кухня» организовал концертный тур по всему миру, однако потерпел неудачу. Об этом сообщает kp.ru.

На родине актер за один день съемок мог получить 200 тысяч рублей. Так, без каких-либо трудностей он содержал две квартиры в столице и апартаменты на Лазурном побережье.

Недавно в Сети появилась информация, что Назаров будет давать спектакли в Латвии. Первые показы должны были пройти в июне, но продать билеты не получилось, из-за чего выступления отменили.

Сейчас безработный Дмитрий Назаров находится во французском особняке в Каннах. Фанаты заметили, как он сильно сдал.

«Постаревший, обрюзгший человек, который прячет глаза за очками», – прокомментировал один из пользователей.

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