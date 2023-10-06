Прячет глаза: Боня почти целиком показала обновленное лицо стоимостью 20 млн рублей

Желающих заплатить 1,3 тысячи рублей Виктории Боне за эксклюзивные фотографии после пластической операции нашлось не так много. Телеведущая не стала выкладывать их в Сеть. Зато пользователи составили обновленный портер знаменитости по крупицам информации на просторах интернета. Последним местом, которое блогер все еще старательно скрывает о общественности, являются глаза, передает Woman.ru.

Операция по обновлению лица обошлась Боне в 20 миллионов рублей. Вероятно, блогер хотела отбить эту сумму за счет продажи фотографий в приватном Telegram-канале, но задумка провалилась. Теперь же блогер сама публикует фотографии с обновленным лицом в бесплатном варианте.

О финальном результате говорить еще рано — телеведущая до сих пор ходит в солнцезащитных очках, под которыми скрывает лисьи глазки. Однако уже можно заметить, что губы стали пухлее, нос острее, овал — четче. Скорее всего, пройдет еще месяц до тех пор, пока отек с глаз не пройдет и Виктория не покажет лицо полностью.

Ранее Боня поделилась хорошими новостями в соцсетях. Она написала, что нос и губы вернулись в норму после операции.