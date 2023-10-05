«Остались глаза»: нос и губы Виктории Бони вернулись в норму после операции

Блогер Виктория Боня сообщила, что нос и губы вернулись в норму после операции и сильного отека. Напомним, губы были такими опухшими, что она с трудом ими шевелила.

Боня поделилась «хорошими новостями» в соцсетях.

«… Улыбка уже возвращается домой. Нос тоже вернулся. Осталось дождаться глаз», - рассказала блогер. На комментарий знаменитости обратил внимание сайт Woman.ru.

Боня опубликовала снимок в соцсетях, на котором улыбается, как раньше.

Напомним, Боня второй месяц после операции прячет глаза под большими солнечными очками. Итог операции можно будет оценить еще нескоро. Напомним, блогер делала «лисьи глазки».

Боня показывала в соцсетях реакцию матери, увидевшей ее после операции. Та заявила, что дочь выглядит, «будто без макияжа».

По мнению родственницы, глаза стали выразительнее. Мать Бони считает, что она прекрасно выглядит и «никуда не надо лезть».

Подписчики тем временем интересовались, стала бы она делать операцию, если была возможность все вернуть. Блогер на это ответила, что пока рано говорить, но уверена, что результат окажется хорошим.