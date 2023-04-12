PROZVEZD: Романа Костомарова готовят к новой операции на ноге для формирования культи
Фото: Из профиля Instagram* Костомарова (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Уже три месяца все внимание публики приковано к Роману Костомарову. 10 января фигуриста экстренно госпитализировали с пневмонией, и за время, проведенное в больнице, он перенес инсульт, ампутацию конечностей и множество других неприятных моментов. Кажется, что врачи сотворили чудо для Олимпийского чемпиона, поскольку сейчас его жизни уже ничего не угрожает. На связь с порталом PROZVEZD вышел инсайдер и рассказал последние новости о состоянии мужчины.
Как выяснилось, на этой неделе Роману планируют сделать еще одну операцию для формирования культи. Все это является важным этапом для подготовки к протезированию.
«Когда будут оперировать руки — неизвестно. Состояние Костомарова стабильное. Он самостоятельно ест, пьет, разговаривает. Палата как номер в санатории», — сообщает источник информации.
Несмотря на явное улучшения, некоторые проблемы у фигуриста все же остались. Речь идет про его эмоциональный фон, который нередко меняется. Олимпийский чемпион срывается на сотрудников больницы, однако все относятся к поведению Романа с пониманием.
Ранее была названа главная ошибка спортсмена, из-за которой он попал в больницу. Врач Яблуновский заявил: «Критический возраст». Полное вскидывание эксперта читайте в этой статье.