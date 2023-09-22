Фигуристка Евгения Медведева и комик Абрамов обсудили лишний вес Алины Загитовой

Фигуристка Евгения Медведева и комик Иван Абрамов обсудили лишний вес Алины Загитовой. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на шоу «БеС Комментариев».

Евгения Медведева уже несколько лет не соревнуется. Двукратная чемпионка Европы пробует себя на ТВ, посещает светские мероприятия. Кроме того, спортсменка давно мечтала о создании собственного шоу. На днях Евгения показала тизер ее проекта «БеС Комментариев». За основу фигуристка взяла высказывания подписчиков, которые она будет обсуждать с гостями.

«У нас тут не совсем подкаст, но и не совсем интервью. Мы читаем комментарии. Вопросы гостям через комментарии задаете именно вы», — цитирует StarHit высказывание Медведевой.

В число первых гостей вошел комик Иван Абрамов. В опубликованном фрагменте знаменитость произнес фразу, которая привлекла внимание публики. «Все бы ничего, но вам бы не мешало похудеть. Алина, мы не про тебя», — высказался юморист.

К слову, Евгения решила сохранить интригу и не стала уточнять, относится ли эта фраза к ее коллеге Алине Загитовой.

Напомним, что на Олимпиаду-2018 Медведева ехала в статусе фаворитки. Однако, по результатам соревнований, она уступила золото более молодой Загитовой.

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