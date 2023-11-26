Проживающий в Израиле племянник Галкина* пытается покорить российский шоу-бизнес

Родственники шоумена Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) пытаются пробиться в российский шоу-бизнес. В частности, 14-летний сын старшего брата юмориста Дмитрия Галкина записал трек в стиле рэп и представит его публике 1 декабря.

При этом юный рэпер Гриша вместе с семьей проживает в Израиле.

В августе племянник Галкина* уже пытался ворваться в российские чарты с композицией «Извини, мама». Трек, в котором присутствует много ненормативной лексики, не пришелся по душе слушателям, поэтому Гриша записал следующую песню, в которой также не смог обойтись без мата.

В новом творении 14-летний Гриша сообщает о том, что «умеет делать кэш с самого рождения» и осуждает «отдающихся за баксы» девочек, сообщает Teleprogramma.pro.

Ранее мы писали, что племянница Галкина* заплатила за празднование 19-летия в Москве почти млн рублей. Торжество посетили 55 человек. Родственница шоумена является студенткой МГИМО и увлекается конным спортом. На данный момент ее семья проживает на Кипре.

*признан иноагентом на территории РФ