Mash: племянница Максима Галкина* заплатила за 19-летие в Москве почти млн рублей

Племянница Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) заплатила за 19-летие в Москве почти млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В распоряжение источника попали кадры с торжества, прошедшего в минувшие выходные. Родственница юмориста отметила свой праздник в элитном ресторане в центре Москвы. Торжество посетили 55 человек. Известно, что молодежь находилась в заведении с полуночи до пяти утра.

По информации источника, только за одну аренду помещения девушка отдала 300 тысяч. Кроме того, фуршет в две подачи ей обошелся в 385 тысяч. Общая сумма праздника составила 753 тысячи — это цена без учета услуг диджея.

Напомним, что племянница Максима является студенткой МГИМО и увлекается конным спортом. На данный момент ее семья проживает на Кипре.

Ранее мы писали о том, что супруга юмориста Алла Пугачева отказалась от выступления за 500 тысяч евро из-за проблем со здоровьем. Подробности смотрите в этой статье.

*признан иноагентом на территории РФ