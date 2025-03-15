Проживающая в США жена Валерия Леонтьева стрижет собак Курниковой и Гибсона

Певец Валерий Леонтьев после объявления о завершении музыкальной карьеры большую часть времени проживает с женой Людмилой в США. Женщина создала бизнес в Майами и привлекла звездных клиентов.

Вместе с Леонтьевым она открыла груминг-салон и отель для животных. Своих питомцев в заботливые руки Людмилы отдают певец Энрике Иглесиас и теннисистка Анна Курникова, актер Мел Гибсон и другие жители элитного района Майами. При этом жена Леонтьева самостоятельно стрижет и моет собак.

Как пишет «7Дней.ru», супруги также обзавелись недвижимостью на берегу Средиземного моря в курортном Аликанте. Их соседями являются Дэвид и Виктория Бэкхем. Леонтьевы сдают в аренду свой дом площадью 320 квадратных метров желающим пожить рядом со знаменитостями.

Напомним, 31 декабря Валерий Леонтьев выступил на новогоднем гала-ужине в Дубае и заработал 180 тысяч долларов (примерно 18,3 миллиона рублей). Гости мероприятия отметили, что 75-летний артист находится в прекрасной физической форме. Он активно танцевал и исполнял трюки на сцене. После этого появились слухи, что артист готовит мировое турне.

При этом продюсер Павел Рудченко выразил уверенность, что исполнитель хита «Дельтаплан» не вернется на сцену.