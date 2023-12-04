Проживающая в США Кристина Орбакайте объяснила, зачем вернулась в Россию

Уехавшая в США певица Кристина Орбакайте вернулась в Россию ради выступления на традиционном новогоднем гала-концерте «Песня года». На мероприятии она отказалась от общения с журналистами, опасаясь провокационных вопросов.

Позже дочь Аллы Пугачевой все же решила пояснить свое возвращение в соцсетях. Она не стала отрицать, что проживает в США и приехала в Москву на «Песню года».

«На ежегодном музыкальном фестивале «Песня Года» песней «Только вдвоем» я хочу передать каждому зрителю свои чувства и любовь», - приводит Teleprogramma.pro объяснение Орбакайте.

Ранее мы писали, что 52-летняя Кристина во время выступления на «Песне года» чуть не упала на сцене. За кулисами она высказала недовольство организаторам и подчеркнула, что на сцене «каток». Публика приняла Орбакайте очень тепло. Ей устроили длительные овации. Уходя, певица пожелала всем любви и мирного неба над головой.