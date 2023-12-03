52-летняя Кристина Орбакайте выступила на «Песне года» и чуть не упала на сцене
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Вернувшаяся в Россию певица Кристина Орбакайте приняла участие в финальном гала-концерте «Песня года» с песней «Только вдвоем». Во время выступления на сцене 52-летняя артистка чуть не упала.
По данным mk.ru, за кулисами Орбакайте высказала свое недовольство организаторам.
«Почему там так скользко? На сцене словно каток! Я едва не упала!», - заявила певица.
После этого она вышла на красную дорожку и долго позировала фотографам. От общения с прессой звезда отказалась, опасаясь провокационных вопросов.
Вместе с тем, публика приняла Орбакайте очень тепло. По окончании песни ей устроили длительные овации. Уходя со сцены, певица пожелала всем любви и мирного неба над головой.
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что ждет певицу, если она вернется в Россию из США. По его мнению, к Орбакайте не должно быть никаких претензий, так как она, в отличие от звездной матери Аллы Пугачевой, не делала никаких резкий заявлений перед отъездом.