52-летняя Кристина Орбакайте выступила на «Песне года» и чуть не упала на сцене

Вернувшаяся в Россию певица Кристина Орбакайте приняла участие в финальном гала-концерте «Песня года» с песней «Только вдвоем». Во время выступления на сцене 52-летняя артистка чуть не упала.

По данным mk.ru, за кулисами Орбакайте высказала свое недовольство организаторам.

«Почему там так скользко? На сцене словно каток! Я едва не упала!», - заявила певица.

После этого она вышла на красную дорожку и долго позировала фотографам. От общения с прессой звезда отказалась, опасаясь провокационных вопросов.

Вместе с тем, публика приняла Орбакайте очень тепло. По окончании песни ей устроили длительные овации. Уходя со сцены, певица пожелала всем любви и мирного неба над головой.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что ждет певицу, если она вернется в Россию из США. По его мнению, к Орбакайте не должно быть никаких претензий, так как она, в отличие от звездной матери Аллы Пугачевой, не делала никаких резкий заявлений перед отъездом.