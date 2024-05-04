Проживающая в Мексике актриса Наталья Андрейченко сменила имидж в 68 лет

Проживающая в Мексике актриса Наталья Андрейченко поразила поклонников сменой имиджа в свой день рождения. 68-летняя исполнительница роли Мэри Поппинс отправилась в салон красоты к старому знакомому, который сделал ей красивую укладку с мягкими волнами.

«Мы никогда не забываем друг друга, особенно на мой день рождения», — поделилась в блоге историей дружбы со стилистом Андрейченко.

Процесс преображения она запечатлела на видео, которое опубликовала на своей странице в соцсети.

Актриса призналась, что день рождения для нее – это особенное время, так как наступает определенное освобождение.

«Колбасит очень сильно всех людей на планете за два месяца до дня рождения. Говорят, что отпускает на следующий день», — поделилась Андрейченко.

В итоге праздник актриса отметила в ресторане с новой прической, о чем также с удовольствием рассказала в своем блоге. Она заверила, что сразу после дня рождения начнет реализовывать себя и отправится на фотосъемку.

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