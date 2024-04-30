«Новая я»: Ольга Бузова кардинально сменила имидж после госпитализации

Поющая телеведущая Ольга Бузова после плановой госпитализации и решения проблем со здоровьем занялась своей внешностью.

Исполнительница хита «Мало половин» кардинально сменила имидж перед началом летнего сезона. Она укоротила волосы, окончательно избавившись от блонда.

Стилисты сделали 38-летней Бузовой аккуратную стрижку чуть ниже плеч и затонировали волосы в технике шатуш. Свой образ артистка завершила ярким макияжем и розовой помадой.

«Новая я. Ворвалась в рабочую неделю красиво», - написала Ольга в своем Telegram-канале, дополнив пост фотографией, на которой запечатлены все ее преображения.

При этом для снимка Бузова позировала в спортивных штанах бордового цвета и бежевом топе без рукавов.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова попала в больницу. Пиар-директор артистки Антон Богославский заверил, что знаменитость легла на плановую операцию, а за ее здоровье не стоит беспокоиться. Спустя несколько дней Бузова вышла на связь с подписчиками и пояснила, что последний чекап организма выявил «определенные моменты».