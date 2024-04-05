Проживает за пределами РФ: за что писатель Михаил Веллер* включен в список иноагентов

Минюст РФ внес писателя Михаила Веллера* (включен в список иноагентов на территории РФ) в реестр иностранных агентов. В качестве одной из причин такого шага называется проживание автора за пределами РФ.

О решении Минюста стало известно вечером 5 апреля.

На сайте ведомства отмечается, что писатель выступал против СВО, а также призывал к действиям, которые могут привести к нарушению территориальной целостности страны.

Еще одна причина – участие Веллера* в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов.

Ранее депутат Госдумы Елена Драпеко назвала Веллера* предателем наравне с другим известным актером, уехавшим из России. Парламентарий отмечала, что ей непонятно мышление этих людей. Она вспоминала, что в разные времена у страны были предатели и враги и в этом смысле ситуация не новая. Драпеко выразила мнение, что подобных людей следует «вычеркивать из истории», забывать и делать так, чтобы они не могли зарабатывать здесь и вредить.

*признан иноагентом на территории РФ