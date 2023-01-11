«Проживает достойный человек»: замок в Грязи больше не Пугачевой, но и не продан

Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным*(признан иноагентом на территории РФ) и детьми уже несколько месяцев проживает в Израиле. Супруги после отъезда выставили свой знаменитый замок в Грязи на продажу, однако цена на звездную недвижимость была настолько высокой, что покупателей так и не нашлось. Но в декабре появилась информация, что у особняка все-таки будет новый владелец. Для встречи с ним Примадонна даже лично должна была приехать в Россию.

О тайном новом хозяине замка практически не было ничего известно. По словам экс-депутата Романа Худякова, он собирался превратить недвижимость в «аттракцион», а из подписания документов устроить целое шоу. Но перед Новым годом Алла Пугачева так и не приехала, а замок в Грязи так и остался не продан. Однако певица и ее муж все-таки больше не являются его полноправными владельцами. Политик заявил, что они переписали особняк на иное лицо.

«Факты не подтвердились. Замок по-прежнему выставлен на продажу. Хотя Галкин* на концерте «специально для меня» и сообщил, что «замок не продается». Он продается. Но я надеюсь, что не продастся. Хотелось бы, чтобы эта нелепая постройка осталась памятником непомерной жадности, стяжательству и предательству Родины. Там сейчас проживает достойный человек — водитель Аллы Борисовны с «усыновленным» им сыном непутевого племянника и семьей. Вот пусть и живет», - сообщил Худяков.

К слову, у замка не было большого количества покупателей, если они вообще были, из-за ряда причин. Среди них плохое расположение, отсутствие охраны и специфический декор фасадов, сделанный под первоначальных владельцев. Однако продажей звездной недвижимости все же интересовались, только не те, кто нужен Примадонне. Замок привлек внимание депутатов, которые предложили изъять его из собственности Аллы Пугачевой и в принципе лишить ее всего в России.