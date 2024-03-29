Не звал даже сниматься в кино: актер Владимир Стеклов назвал причину обиды на него режиссера Лунгина

Актер Владимир Стеклов рассказал, как режиссер Павел Лунгин обиделся на него из-за съемок в фильме Эльдара Рязанова. В кино в итоге он так и не снялся, но из-за него постановщик еще долгое время не звал артиста в свои проекты.

По словам Стеклова, в 80-х годах ему поступило сразу два хороших предложения – от Эльдара Рязанова и еще начинающего сценариста Павла Лунгина. У первого он должен был сыграть в фильме по роману Владимира Войновича, а у второго – исполнить роль в ленте «Такси-блюз». И графики производства обеих кинокартин совпадали. Поэтому актер решил уточнить у Эльдара Александровича, не может ли он успеть отработать в двух фильмах, на что ему ответили - нет.

В итоге Стеклову пришлось отказаться от предложения Лунгина. Но через время стало известно, что и роль в картине Рязанова он потерял. Права на экранизацию принадлежали англичанам, поэтому они выбрали совсем другого артиста.

«Я и в фильме про Чонкина не снялся, и в «Такси-блюз» не попал. Павел Лунгин из-за этого на меня сильно обиделся. И в фильме «Луна-парк», куда он меня тоже звал, снял других актеров», - цитирует слова актера aif.ru.

Как отметил Владимир Стеклов, спустя время режиссер его все-таки простил. Он снялся в его фильмах «Жизнь в красном цвете» и «Олигарх».

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