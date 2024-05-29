«Проживаем эту жизнь первый раз»: Яна Чурикова рассказала о своем страхе и личной жизни

Телеведущая Яна Чурикова в образе учительницы заявила о прекрасной личной жизни. Она пообщалась на тему отношений и страхов в беседе с PROZVEZD.

Журналисты отметили, что 45-летняя знаменитость появилась на публике в строгом образе – в черном платье с белым воротником и в очках. Она напомнила им учительницу. На вопрос о построении отношений телеведущая ответила уклончиво и выдала один из своих страхов.

«Обращаться с этим к нам, особам публичным, и вовсе затея – бессмысленная! Мы, хоть и знамениты, но так склонны к ошибкам. Мы тоже проживаем эту жизнь первый раз, пусть в чем-то и более ярко, и местами любопытно. Но что касается истинной любви, тут мы, как все, уповаем на высшие силы. И так же, как все, и надеемся, и верим и… боимся неудач», – порассуждала звезда.

Яна призналась, что совет не всегда может быть хорошим, иногда он может оказаться бесполезным или даже вредным. Поэтому женщина не готова давать рекомендации, чтобы потом отвечать за результат.

«Не мне вас учить, как строить личную жизнь! Но вы можете за меня порадоваться: у меня в ней все, слава Богу, прекрасно», – добавила теледива.

Напомним, что Чурикова дважды в разводе и воспитывает дочь Таисию. Недавно звездной наследнице исполнилось 15 лет.

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