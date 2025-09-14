«Прожили вместе 25 лет. Он меня поражал»: Ольга Остроумова тоскует по умершему мужу Валентину Гафту

Ольга Остроумова поделилась воспоминаниями о совместной жизни с третьим мужем Валентином Гафтом. В эфире программы «Однажды…» на НТВ актриса призналась, что тоскует по умершему супругу, с которым была счастлива 25 лет.

Валентин Гафт и Ольга Остроумова познакомились в 90-х, когда за плечами у обоих было по два брака. По слова артистки, она не сразу разглядела в писателе любовь всей жизни, а лишь спустя время: «Я даже не могу сказать, что влюбилась в него сразу, с первого взгляда. Просто он меня всегда поражал». Супруги прожили вместе почти 25 лет и прошли через разные периоды, но смогли сохранить крепкую семью.

«Прожили вместе без малого 25 лет. Одним словом, эти годы были интересными. А так, разными: и ссорились мы, он как-то очень не доверял женщинам, не верил, что женщина может быть такой, как я», — призналась Ольга Остроумова.

Актриса вспоминает: на момент встречи с Валентином Гафтом она переживала болезненный развод со вторым супругом из-за его измены. Но артист смог добиться расположения Ольги Остроумовой и заставить ее снова верить мужчинам: «Мне хотелось досадить прежнему мужу. Вот Гафт… Я за него замуж вышла, он красиво ухаживал». В союзе с артисткой писатель изменился и уже не был таким, как прежде.

«Он стал мне верить. Он перестал выражаться нецензурно. <…> У него прекратился тик. Не когда он заболел, а раньше. Он как-то мягче стал», — поделилась вдова Валентина Гафта.

Напомним, 12 декабря 2020 года народный артист РСФСР скончался в 85 лет от последствий перенесенного годом ранее инсульта. Ольга Остроумова, которая все это время была рядом с любимым, вспоминает: он так и не смог привыкнуть к новой жизни с ограничениями из-за страшной болезни.

«Сложно мужчине привыкнуть к немощи, очень сложно. Он же все время поддерживал форму, с гантелями занимался. Привык быть первейшим во всем. И вдруг то одно, то другое, ходить не мог, руки тряслись», — рассказывала актриса.

