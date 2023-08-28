«Провожаем дочку в первый класс»: Волочкова рассекретила ребенка

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова рассказала, что отправится на школьную линейку 1 сентября. Балерина отведет в первый класс чужую дочь. Об этом сообщает Пятый канал.

Оказалось, что артистка пойдет на школьную линейку вместе с ребенком своей домработницы Лолы, которая выполняет еще и функции директора танцовщицы. Родная дочь Волочковой уже выпускница лицея, а вот ребенок сотрудницы пойдет в первый класс. Балерина очень тепло относится к девочке и ее семье.

«В этом году 1-го сентября я пойду на линейку, провожать в школу старшую дочку нашей Лолочки. <…> Поведем ее в школу неподалеку от нашего дома. Провожаем дочку в первый класс», — поделилась звезда.

Анастасия рассказала, что домработница Лола живет у нее не одна, а с мужем и тремя детьми! Семья работает и живет у танцовщицы уже восемь лет. Они являются для Волочковой почти родными людьми.

«Замечательные люди. Я считаю их членами своей семьи», — призналась артистка.