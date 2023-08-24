Анастасия Волочкова рассказала о домогательствах в Большом и Мариинском театрах. Балерина поделилась откровением в эфире шоу «Личность».

По словам Анастасии, в 18-летнем возрасте у нее появилась возможность быстро подняться по карьерной лестнице. В тот период многие влиятельные мужчины предлагали ей свою поддержку. Однако балерина отказалась от подобной протекции. После этого работа в Мариинском театре стала для нее невыносимой.

«Тот же Махар Вазиев, которому я объяснила, что не хочу в свои 18-19 лет начинать карьеру через постель и его финансовые условия. Я должна была все гонорары ему в ящик закладывать», — цитирует The Voice новое интервью Волочковой.

Работа в Большом театре также вывязывает у Анастасии негативные эмоции. Балерина отметила, что ее увольнение из заведения было незаконным. Вот почему она без труда выиграла суд и защитила свои права.

«Нашли тупую версию меня уволить. Сказали, что я большая и толстая. На меня повесили это клеймо», — высказалась знаменитость.

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