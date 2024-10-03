«Провокаторы с Украины»: дочь Успенской заставили дать дискредитирующее певицу интервью под диктовку

Адвокат Елена Сенина, представляющая интересы Любови Успенской, заявила, что 34-летнюю дочь певицы Татьяну Плаксин заставили дать интервью, в котором она дискредитирует пророссийскую позицию своей знаменитой матери.

«Пока Любовь Успенская была на гастролях, провокаторы с Украины вышли на Татьяну, подсадили на наркотики, купили билет в другую страну и вывезли ее», - рассказала Сенина Telegram-каналу Baza.

Она также напомнила, что Татьяна имеет наркозависимость, но уже несколько лет находилась «в завязке» и не употребляла запрещенных веществ.

«Украинцы, используя наркотики, заставили дочь певицы дать интервью под диктовку и дискредитировать мать и пророссийскую позицию певицы. Сейчас эти интервью пока не вышли, но сторона Успенской ожидает их в скором времени», - призналась адвокат.

Она также пояснила, что главной целью мошенников является не Татьяна, а сама Любовь Успенская, так как певица родилась и выросла в Киеве, а сейчас открыто поддерживает Россию.

Напомним, вечером 2 октября глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил о пропаже Татьяны Плаксин. По его словам, это может быть связано с выступлениями Успенской в ЛНР и ДНР – так считает сама артистка.

Ранее анонимный источник Kp.ru сообщил, что Плаксин находится в Израиле, и с ней все в порядке.