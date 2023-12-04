«Провокация»: дочь Лидии Федоссевой-Шукшиной раскрыла правду о ее переезде

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной назвала провокацией выселение матери из квартиры, об этом сообщает News.ru.

4 декабря в прессе появилась информация о том, что Лидию Федосееву-Шукшину выселили из ее московской квартиры родственники. Журналисты утверждали, что дочь актрисы отказалась ухаживать за матерью и переселила ее за МКАД.

Однако сама Ольга объяснила, что не отказывалась ухаживать за матерью, а информацию в неверном ключе преподнесли журналисты.

«И надо же мне было пойти на эту провокацию – программу "Звезды сошлись" – которые заявляют теперь, будто бы я вышвырнула маму куда-то на окраину. И у меня возникает ощущение, что кто-то на телевидении настолько заинтересован в том, чтобы расколоть, добить нашу семью», – предположила она.

По словам женщины, Шукшина переехала за город только на время. Уже после Нового года она вернется в свою квартиру. При этом Ольга подчеркнула, что продолжает заботиться о матери, в отличие от ее сестры Марии.

«Мы все приняли решение перевести маму в Новую Москву, в ее любимую квартиру... там прекрасные условия, коттеджный поселок, в котором и дорожки, и парковая зона, и климатический фон гораздо лучше чем на Проспекте Мира в Москве», – объяснила дочь.

Ранее мы писали о том, что Лидия Федосеева-Шукшина просит внучку не совершать преступление из-за наследства.