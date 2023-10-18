Лидия Федосеева-Шукшина просит внучку не совершать преступление из-за наследства

Лидия Федосеева-Шукшина попросила внучку не совершать преступление из-за наследства. Об этом сообщает издание StarHit со ссылкой на шоу «Жизнь и судьба».

В семье Федосеевой-Шукшиной возник конфликт из-за квартиры в Москве. Родственники актрисы не могут мирным путем поделить имущество. Младшая дочь знаменитости мечтает сделать из квартиры музей именитого отца, который давно скончался. По словам Ольги, от родителя остались рукописи, его архивы, библиотека. Звездная мама благословила дочь на осуществление задуманного.

Однако недвижимостью владеет не только Ольга, но и ее племянница Анна. «У мамы с памятью что-то, она порой подписывает документы, не разбираясь в них. Мама передала квартиру Маше, Маша — Анне. Теперь у нас два собственника», — пояснила дочь артистки.

По словам Ольги, Анна не проживает в квартире и не имеет на нее планов. При этом она отказывается идти на диалог и заблокировала номер родственницы. Лидия Николаевна обратилась к внучке и попросила отдать свою долю Ольге. По мнению знаменитости, подобным поступком Анна «совершает преступление». Актриса хочет, чтобы квартира в Москве стала памятью о ней и ее супруге.

«Мне очень недолго осталось. Аня, одумайся! Подумай, что ты совершаешь преступление в отношении меня и семьи», — высказалась артистка.

Ранее внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала, кто оплачивает лечение актрисы. Подробности смотрите в этой статье.