Проводил тренировки: как обвиняемый в убийстве актер Базанов попал в «Слово пацана»

Актера из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Сергея Базанова арестовали по делу об убийстве бизнесмена, которое было совершено еще в 2011 году. Исполнитель главной роли в картине Иван Янковский рассказал, почему Базанова взяли в проект.

Роль Дамида, которую исполнил 39-летний тренер по боксу и кикбоксингу Базанов, стала для него первой. Ранее он не проявлял интереса к кино.

Как пояснил Янковский mk.ru, Сергея могли позвать в проект для физической подготовки актеров, которым приходилось часто боксировать и участвовать в драках. Артист с тренерским опытом мог подсказать, как правильно наносить удары. Поскольку эти навыки у Базанова были на высоте, его пригласили на эпизодическую роль. Согласно сюжету, герой Сергея должен был драться с героем Янковского и победить его.

Янковский оценил Базанова как хорошего тренера. По его словам, в свободное от съемок время Сергей проводил занятия с артистами и разбирал их технику ударов. Иван отметил, что не может сказать ничего плохого в адрес коллеги по цеху.

Напомним, ранее Сергей Базанов не признал вину в убийстве. Тогда банда, состоящая из четырех человек, напала на бизнесмена с целью ограбления — при себе у него было 900 тысяч долларов наличными. Однако предприниматель оказал сопротивление, поэтому его ранили в голову из пистолета. После случившегося его доставили в больницу, но вскоре он скончался. Один из свидетелей узнал подозреваемого в сериале.