«Провоцирует»: Аллу Михееву побила полуголая стюардесса

Телеведущая Алла Михеева успевает много работать, участвовать в интересных проектах и посещать светские мероприятия. Недавно блондинка побывала на роскошном ужине, но оконфузилась.

Знаменитость опубликовала несколько фотографий с вечера в ресторане, где проходят театрализованные шоу. Алла позировала в черном мини-платье с блестками, которое выгодно подчеркнуло ее стройную фигуру. Несмотря на то, что теледива старалась показать свои лучшие стороны, все внимание поклонников было приковано к девушке, которая стояла на заднем плане. Очаровательная брюнетка в полуголом костюме стюардессы попала в кадр.