«Провоцирует»: Аллу Михееву побила полуголая стюардесса
Телеведущая Алла Михеева успевает много работать, участвовать в интересных проектах и посещать светские мероприятия. Недавно блондинка побывала на роскошном ужине, но оконфузилась.
Знаменитость опубликовала несколько фотографий с вечера в ресторане, где проходят театрализованные шоу. Алла позировала в черном мини-платье с блестками, которое выгодно подчеркнуло ее стройную фигуру. Несмотря на то, что теледива старалась показать свои лучшие стороны, все внимание поклонников было приковано к девушке, которая стояла на заднем плане. Очаровательная брюнетка в полуголом костюме стюардессы попала в кадр.
Фото: @allamikheeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Пользователи Сети не смогли отвести взгляд от незнакомки и осыпали ее комплиментами. Таким образом шаловливая стюардесса побила Михееву в модном баттле.
«Девочка в синем прикольная», «С такой бы стюардессой я бы полетал», «Это что там за сисиардесса сзади?», «Девушка сзади провоцирует», «Две королевны», «Ты прекрасна спору нет, но на заднем плане секс», – пишут в комментариях.
Ранее мы писали о том, что Алла Михеева рассказала о новой работе Урганта в «Останкино». В связи с началом СВО программу «Вечерний Ургант» закрыли, а о судьбе самого ведущего начали слагать легенды. Общественность была убеждена, что Иван покинул страну еще в феврале месяца. Впервые Алла Михеева прокомментировала сложившуюся ситуацию и рассказала, чем сейчас занимается мужчина.