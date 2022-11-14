Алла Михеева рассказала о новой работе Урганта в «Останкино»

В связи с началом СВО программу «Вечерний Ургант» закрыли, а о судьбе самого ведущего начали слагать легенды. Общественность была убеждена, что Иван покинул страну ещё в феврале месяца. Впервые Алла Михеева прокомментировала сложившуюся ситуацию и рассказала, чем сейчас занимается мужчина.

По словам девушки, волна негатива вокруг Урганта не является оправданной. Он действительно покидал территорию России, но только из-за отпуска. Сейчас шоумен находится в Москве и по-прежнему посещает «Останкино». «Студию нашу не разбирали. Надеюсь, скоро наступит время, когда мы снова начнём радовать вас выпусками и, конечно же, самым замечательным ведущим в мире. Пока мы креативим вместе, разрабатываем новые проекты. Сейчас в нашей студии снимается передача "Мечталлион", которую ведёт Митя Хрусталёв», – поделилась подробностями звезда.

К слову, не только Алла радует поклонников эксклюзивными новостями. Так, актёр Сергей Безруков откровенно рассказал о том, что культового сериала «Бригада» могло и не быть. Подробности читайте в этой статье.