«Провинциальные жлобы»: поэт Иртеньев оскорбил уволивших Хаматову руководителей театра в Латвии

Уехавший в Израиль поэт Игорь Иртеньев поддержал уволенную из латвийского театра актрису Чулпан Хаматову. В соцсетях он также назвал руководителей театра «провинциальными жлобами».

Увольнение Хаматовой из Нового Рижского театра вызвало много разговоров среди коллег и знаменитостей. Высказаться по этому поводу решил и 77-летний поэт. Он близко к сердцу воспринял данную новость, так как сам покинул РФ, как и актриса.

«Из Рижского драматического театра уволили основателя фонда "Подари жизнь", спасшего тысячи детей, достойнейшего человека и выдающуюся актрису Чулпан Хаматову. Господи, какие же они провинциальные жлобы!» — написал Иртеньев.

Бывший ведущий шоу на телеканале «Культура» пояснил, что актриса покинула страну, хотя имела возможность остаться и быть в достатке.

«Могла бы до сих пор жить в России и кататься как сыр в масле. Примеров тому масса», — добавил он.

Пользователи Сети удивились, когда услышали слово «провинция».

Ранее мы писали о том, что ждет Чулпан Хаматову после увольнения из Нового Рижского театра. Известный кинорежиссер Сергей Никоненко поставил под сомнение дальнейшую карьеру звезды и дал понять, что она получила по заслугам. Мужчина заявил, что ему «наплевать» на эту актрису, которая стала «дурой набитой».