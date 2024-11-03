«Провести день одной на пляже бесценно»: Анна Седокова наслаждается отдыхом после развода с мужем

Певица Анна Седокова, которая в октябре подала на развод с мужем, улетела из России в Дубай. В личном блоге экс-солистка группы «ВИА Гра» поделилась кадрами с отдыха и призналась, что наслаждается одиночеством.

На опубликованных кадрах с пляжа Анна Седокова предстала в нюдовом бикини, подчеркнувшем ее стройную фигуру. Артистка рассказала, что провела день на пляже, наслаждаясь одиночеством.

«Провести целый день одной на пляже и слушать любимую музыку бесценно», — заявила Анна Седокова.

Также певица опубликовала видео, снятое на балконе с видом на море. Анна Седокова позировала около прозрачного окна. Подписчики оценили новые кадры знаменитости и восхитились ее внешностью.

«Это самая идеальная фигура из всех, что я видела», «Ну что за красотка неимоверная, это такая грациозная кошечка», «Пример для подражания всем!» — написали пользователи Сети.

Напомним, Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма прожили в браке четыре года. Недавно экс-солистка «ВИА Гры» подтвердила слухи о расставании с мужем, а 16 октября подала на развод. Паре тяжело далось расставание: певица пережила сильный стресс, из-за чего у нее обострилось серьезное заболевание (отек Квинке и крапивница в острой форме), а спортсмен в одиночестве пересматривал клипы артистки и принимал неизвестные таблетки. Недавно знаменитость вышла на связь в личном блоге и заявила, что приняла решение продолжать работать, несмотря ни на что.

Ранее мы писали о том, что телеведущий Андрей Малахов высказался о громком разводе Анны Седоковой и Яниса Тиммы.