«Проверяю, не отравлен ли торт»: Настя Ивлеева поздравила мужа с днем рождения

Блогер Настя Ивлеева поздравила мужа Филиппа Бегака с днем рождения. Она съела первый кусок торта вместо именинника в праздничный день.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Бегак отмечает день рождения 9 сентября. Он снял на видео жену, которая пила чай с угощением. Филипп спросил: «Насть, что ты делаешь?»

«Проверяю, не отравлен ли торт», - произнесла Ивлеева.

Супруг поинтересовался: «Ничего, что это мой день рождения». На это блогер отметила, что они «вообще-то семья, единое целое».

«Ну съела первый кусочек вместо именинника и что. А если бы он был отравлен? Я всю себя отдала этому куску. Он еще не знает, что я и желание за него загадала», - подписала ролик Ивлеева.

Ранее сообщалось, что Бегак зарабатывает миллионы на строительной компании.