«Проверяла на себе»: Надежда Бабкина рассказала об отношении к астрологии и нумерологии

Эстрадная певица Надежда Бабкина высказалась об отношении к астрологии и нумерологии. Оказалось, что исполнительница верит в эти практики и считает их полноценными науками, пишет Вокруг ТВ.

Народная артистка России в беседе с журналистами заявила, что увлекается астрологией и нумерологией, но при этом сама в них разбирается не очень сильно. Если требуется какая-либо помощь, то звезда обращается за ней к специалистам. По словам Бабкиной, у нее нет оснований считать их некомпетентными. Многие профессиональные астрологи и нумерологи заканчивают «серьезные факультеты», «проходят кучу подготовок».

«Это абсолютно точная подсказка, я проверяла на себе», — поделилась личными ощущениями Бабкина.

Цифры помогают эстрадной певице определить, какое у нее «физическое, эмоциональное и ментальное состояние». По ее словам, в космическом пространстве сходятся и расходятся планеты, которые влияют на жизнь обычных людей.

Ранее Надежда Бабкина рассказала, как встретилась с Аллой Пугачевой в Москве. Певица увидела коллегу на похоронах модельера Валентина Юдашкина.