Певец Влад Соколовский похвастался новым модульным домом за 8 миллионов рублей

Певец Влад Соколовский приобрел модульный дом – стоимость жилья составляет более 8 млн рублей без учета ремонта. Площадь жилища – 120 квадратных метров.

О стоимости недвижимости сообщает Telegram-канал «Звездач».

В доме Соколовского один этаж. Потолки в нем достигают пяти метров, окна выходят на лес.

В доме нет батарей, но установлены теплые полы. Соколовский назвал гордостью дома баню.

Эксперт по вопросам ЖКХ Евгений Крицкий рассказал, что дом потребует затрат. Например, на электричество будет уходить более 40 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что жена Соколовского Ангелина Суркова сделала маммопластику. Перед операцией ей приснился сон, будто вмешательство оказалось неудачным и ей изуродовали грудь.