«Провели все манипуляции, зашили голову»: Ида Галич вышла на связь после новостей о госпитализации матери

Блогер Ида Галич прокомментировала новости о том, что ее маму госпитализировали в Москве после серьезного падения. Сообщалось, что женщина травмировала голову. Телеведущая подтвердила эту информацию, но уточнила, что все это произошло еще несколько дней назад, и сейчас с ее родительницей все хорошо.

По словам Иды, она не смогла игнорировать эту ситуацию, так как с ней стали связываться обеспокоенные знакомые. Как оказалось, Зарина Тенгизовна упала в отеле и разбила голову. Сотрудники довольно оперативно вызвали бригаду скорой помощи, и пострадавшую доставили в Боткинскую больницу.

«Мама находилась в сознании, со всеми общалась и даже шутила. На носилках ее не забирали, я лично довела ее под ручку. Мы быстро доехали», - пояснила Ида в Telegram-канале.

Галич отметила, что в клинике ее маме быстро помогли и сделали это качественно. Пока женщина обследовалась, блогер связалась с отцом и рассказала ему обо всем. Вскоре после этого пациентку выписали.

«Зарине Тенгизовне провели все манипуляции, зашили голову, поставили укол и отпустили домой», - заявила Ида.

Сейчас, по словам телеведущей, с ее мамой уже все хорошо. Она призналась, что это далеко не первое падение родительницы, поэтому она думает купить ей каску.

Ранее Ида Галич вернулась в Россию и воссоединилась с сыном.