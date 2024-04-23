«Невероятно соскучилась»: вернувшаяся в Россию Ида Галич воссоединилась с сыном

Телеведущая и блогер Ида Галич накануне вернулась в Москву из Дубая, где провела последние несколько дней с новым возлюбленным. Туда она была приглашена на мероприятие в качестве хедлайнера. В своем Telegram-канале знаменитость поделилась трогательными кадрами возвращения домой и встречей с сыном Леоном.

Ида Галич опубликовала видео, на котором она запечатлена с 4-летним сыном Леоном.

«Сегодня человек с мамочкой спать будет. Соскучилась невероятно», — подписала ролик блогер.

Напомним, 20 и 21 апреля в Дубае состоялась крупнейшая конференция по женскому лидерству Women’s Empowerment Convention (WE Convention), организованная международной организацией Women’s Empowerment Council. Спикерами форума стали певица и супермодель Карла Бруни, журналистка Ирина Хакамада, теннисистка Мария Шарапова, актриса и звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли и многие другие. Ида Галич также выступила на конференции в качестве спикера.

Ида Галич была замужем за блогером Аланом Басиевым с 2018 по 2021 год. В 2020 году у пары родился сын Леон.

Ранее сообщалось о том, что Ида Галич показала своего нового возлюбленного.