«Невероятно соскучилась»: вернувшаяся в Россию Ида Галич воссоединилась с сыном
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Телеведущая и блогер Ида Галич накануне вернулась в Москву из Дубая, где провела последние несколько дней с новым возлюбленным. Туда она была приглашена на мероприятие в качестве хедлайнера. В своем Telegram-канале знаменитость поделилась трогательными кадрами возвращения домой и встречей с сыном Леоном.
Ида Галич опубликовала видео, на котором она запечатлена с 4-летним сыном Леоном.
«Сегодня человек с мамочкой спать будет. Соскучилась невероятно», — подписала ролик блогер.
Напомним, 20 и 21 апреля в Дубае состоялась крупнейшая конференция по женскому лидерству Women’s Empowerment Convention (WE Convention), организованная международной организацией Women’s Empowerment Council. Спикерами форума стали певица и супермодель Карла Бруни, журналистка Ирина Хакамада, теннисистка Мария Шарапова, актриса и звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли и многие другие. Ида Галич также выступила на конференции в качестве спикера.
Ида Галич была замужем за блогером Аланом Басиевым с 2018 по 2021 год. В 2020 году у пары родился сын Леон.
Ранее сообщалось о том, что Ида Галич показала своего нового возлюбленного.