Провели несколько вечеров у моря: Карина Кросс закрутила роман с 21-летним хоккеистом из Минска

Карина Кросс закрутила роман с 21-летним хоккеистом из Минска. Подробности приводит Super.ru.

После громкого расставания блогерша вновь нашла любовь. По данным издания, 32-летняя Карина встречается с 21-летним хоккеистом Марком Рудаковским, защитником клуба «Авиатор».

Как сообщает источник, отношения пары развиваются стремительно. Недавно Карина и Марк вместе отдыхали в Египте, где, по словам очевидцев, арендовали номер с джакузи на крыше и провели несколько романтичных вечеров у моря. Также влюбленные отправились на сафари и активно делились кадрами, снятыми в одних и тех же локациях.

Инсайдер отмечает, что пара старается не афишировать свои отношения, однако внимательные подписчики уже заметили «совпадения»: одинаковые фоны на фото, взаимные лайки и комментарии под постами друг друга.

Марк Рудаковский также является начинающим актером и моделью. В прошлом сезоне хоккеист получил звание «Самого медийного игрока» Белорусской Экстралиги, несмотря на относительно скромную аудиторию — около 20 тысяч подписчиков. Рудаковский уже успел засветиться в коллаборациях с блогерами и даже появился в одном из роликов Ольги Бузовой.

Однако Карина, по данным инсайдеров, пока не спешит делать отношения достоянием публики. По словам близких к блогеру источников, она хочет сохранить роман вдали от внимания аудитории и не связывать его с контентом.

