«Провели двое суток в госпитале»: жена и 10-летняя дочь Басты попали в больницу в Дубае

Жена рэпера Басты сообщила о госпитализации 10-летней дочери Василисы в Дубае. Девочка подхватила кишечную инфекцию и двое суток провела в больнице.

В личном блоге Елена вышла на связь с поклонниками и рассказала, что пропала из социальных сетей, так как находилась вместе со своим ребенком в медицинском учреждении. Во время поездки в Эмираты Василисе неожиданно стало плохо. Оказалось, что у нее начались серьезные проблемы с животом. Из-за этого ее матери пришлось обращаться за помощью к местным врачам.

После осмотра школьницы было принято решение оставить ее под наблюдением в больнице. Вместе с ней осталась и сама Елена.

«Мы с Василисой провели двое суток в госпитале. Она где-то поймала сильную кишечную инфекцию. Госпиталь хороший. Жаль, не было свободных палат с диваном», - поделилась супруга артиста.

Пока Елена и Василиса были в больнице, Баста старался их навещать и поддерживать, несмотря на плотный рабочий график. На данный момент члены семьи рэпера уже находятся дома. Как отметила его жена, состояние дочери стабилизировалось.

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