«Провела эксперимент»: Анастасия Решетова сделала заявление после скандала с разводом Алсу

Летом модель Анастасия Решетова оказалась в центре скандала с разводом певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Девушку обвинили в разрыве пары после 18 лет брака, после чего она подверглась массовому хейту. Накануне «разлучница» сообщила, что ей снова придется закрыть страницу в соцсети, и сделала заявление в личном блоге.

Недавно Анастасия Решетова уже приняла решение закрыть профиль в соцсети. Таким образом модель решила проблему с теми, кто на нее не подписан, но «подсматривает» за ней. Теперь девушка призналась, что вынуждена снова ограничить доступ к своей странице. По ее словам, проведя эксперимент, она обнаружила активность «нескончаемого потока» ботов.

«Друзья, возможно, снова придется закрыть свою страницу здесь. Я провела эксперимент и держала профиль приватным несколько дней. В заявках на подписку, помимо живых пользователей, висели сотни и даже тысячи ботов одинаковой природы происхождения. Получается, когда мой профиль открыт, то они подписываются автоматически», — поделилась Анастасия Решетова.

Модель уточнила, что подобная активность ботов «воспринимается сетью как нездоровая, и платформа постоянно отправляет ее в теневой бан». Анастасия Решетова отметила, что продолжит вести свой блог, но также создала Telegram-канал, доступ к которому открыт.

Напомним, в конце мая Алсу неожиданно подала на развод с Яном Абрамовым. Пара состояла в браке 18 лет, у них трое детей. Причина разрыва не разглашается, но, по слухам, бизнесмен постоянно изменял певице, а одной из предполагаемых разлучниц пары назвали Анастасию Решетову. Позднее артистка подтвердила причастность модели к этому, назвав ее «девушкой с низкой социальной ответственностью». 27 августа пара официально развелась.

Ранее сообщалось о том, что Анастасия Решетова дала первое интервью после скандала вокруг развода Алсу и Яна Абрамова.