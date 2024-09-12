«Отчасти я заслужила»: Решетова дала первое интервью после скандала вокруг развода Алсу и Абрамова

Модель Анастасия Решетова дала первое интервью после разгоревшегося скандала вокруг развода певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Бывшая возлюбленная рэпера Тимати столкнулась с травлей в Сети из-за слухов о романе с предпринимателем, но она старается не воспринимать негатив.

По словам Решетовой, ей важно только мнение близких. А они знают, какой она человек, поэтому не верят сплетням. Она отметила, что люди видят то, что хотят, но это не имеет к ней никакого отношения.

«Воспринимаю кибербуллинг как путь. Мне нужно было через это пройти. Наверно, отчасти я заслужила такое. Но я не считаю себя человеком, которым меня называли», - заявила Анастасия в интервью стилисту Алеко.

К слову, модель до сих пор не ответила Алсу, практически подтвердившей, что она являлась любовницей Абрамова. Решетова призналась, что не в ее стиле «вываливать наружу грязное белье».

«А у нас в шоу-бизнесе, точнее, у них, это нормально. Так поднимаются просмотры, рейтинги. Люди комфортно чувствуют себя в этом», - поделилась блогерша.

Напомним, что Алсу и Абрамов официально разведены. Сначала бизнесмен пытался сохранить семью, но потом дал согласие на расторжение брака. Его адвокат намекнул, что это произошло из-за нового романа певицы. Однако эту информацию она сама не подтвердила.

Ранее Анастасия Решетова закрыла свой профиль в соцсети.